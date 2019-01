Erdogan cupuje politiku USA: V projevu se navážel do Boltona kvůli Kurdům

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Bolton, který je nyní na návštěvě Turecka, o víkendu v Izraeli řekl, že podmínkou pro stažení amerických sil je poražení zbytků teroristické organizace Islámský stát (IS) a také to, že Turecko poskytne záruky zajištění bezpečnosti kurdským spojencům USA. V Sýrii působí asi 2000 amerických vojáků, kteří v boji proti IS podporují arabsko-kurdskou koalici SDF, jejíž hlavní součástí jsou kurdské milice YPG.

Turecko ovšem YPG považuje za teroristickou organizaci napojenou na separatistickou Stranu kurdských pracujících (PKK), která působí na jeho území. Ankara už několikrát pohrozila, že po stažení amerických vojáků ze severu Sýrie zahájí proti YPG ofenzivu.

Erdogan v projevu ke členům své vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v parlamentu řekl, že Bolton udělal "zásadní chybu", když mluvil o nových podmínkách odchodu amerických vojáků ze Sýrie. Podle něj Turecko ohledně kurdských milicí YPG rozhodně neustoupí. Uvedl také, že tvrzení o tom, že YPG bojují s Islámským státem, je "obrovskou lží".

zdroj: YouTube

Bolton, kterého v Turecku doprovází předseda amerického sboru náčelníků štábů Joseph Dunford a zvláštní zmocněnec pro Sýrii James Jeffrey, se dnes v Ankaře sešel s Erdoganovým mluvčím Ibrahimem Kalinem. Ačkoli Američané se původně měli setkat i s šéfem turecké tajné služby Hakanem Fidanem a ministrem obrany Hulusim Akarem, dorazili na schůzku pouze jejich zástupci a také vysoký úředník z tureckého ministerstva zahraničí. Vyjádření pro média Kalin s Boltonem odřekli.

Americký prezident loni v prosinci oznámil, že američtí vojáci působící v Sýrii budou staženi, neboť Islámský stát byl poražen. Trump ale neposkytl žádné další podrobnosti k časovému harmonogramu. Jeho oznámení překvapilo řadu vysokých činitelů ve Washingtonu i americké spojence a přispělo k rozhodnutí Jamese Mattise rezignovat na post amerického ministra obrany.