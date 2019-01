Pompeo zahájil cestu po Blízkém východě zostra: USA znásobí tlak na Írán, oznámil

Pompeo má kromě Jordánska navštívit také Egypt a několik zemí v oblasti Perského zálivu. Ministr je v oblasti v době, kdy ohlášení o stažení amerických vojáků ze Sýrie vyvolalo zmatek.

Just landed in Jordan, my first stop on an 8-day Mideast tour. Looking forward to discussing the U.S. withdrawal from #Syria and our continuing #defeatISIS campaign. Our tactics have changed, not the mission! pic.twitter.com/xNh9a6ml2x