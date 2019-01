Syrská vláda jedná s Kurdy o politické dohodě, plány na mír hatí Turecko

Kurdové mají nyní pod kontrolou část severosyrského území u turecké hranice. Po ohlášeném stažení Američanů podle agentury Reuters Kurdové chtějí, aby Damašek k hranici vyslal armádu. Rozhovory s vládou zprostředkovává Rusko coby hlavní spojenec syrské vlády. K dotazu, zda se podařilo v jednání s Kurdy pokročit, Mikdád řekl: "Vždy musíme být optimističtí. Naše minulé zkušenosti nebyly povzbudivé, ale teď jsme se přiblížili řešení."

Jeden z kurdských politiků minulý týden řekl, že kurdské skupiny předaly plán, který umožní uzavřít dohodu s Damaškem. Kurdové vyjednávali na ruském ministerstvu zahraničí v Moskvě. Podle Reuters je pro ně nejdůležitější získat ochranu proti Turecku, které řadí syrské kurdské milice YPG k teroristickým organizacím stejně jako tureckou Stranu kurdských pracujících.

Turecko za syrské války vyslalo své vojáky na syrský sever už dvakrát ve snaze vytlačit YPG od hranice. Neútočilo na Kurdy ale na místech, kde operovali Američané - spojenci z NATO.

Mikdád dnes také prohlásil, že si je jist, že "všichni zahraniční vojáci" ze Sýrie odejdou. Damašek považuje přítomnost Američanů za nelegální, ruskou armádu naopak syrský režim do země pozval.

Když USA ohlásily stažení, pohrozili Kurdové kromě jiného tím, že budou nuceni propustit zajatce z IS, protože se budou muset soustředit na sebeobranu v boji proti Turecku.

Dnes YPG na své webové stránce oznámily, že při operacích 6. a 7. ledna zadržely osm zahraničních členů IS. Ve skupině je 16letý Američan a jednatřicetiletý Němec.

Turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu dnes zopakoval, že Turecko neodstoupí od vojenské operace, aby zabezpečilo svou jižní hranici před syrskými kurdskými bojovníky.

