Egypt deportoval mladého Němce, byl podezřelý z napojení na IS

— Autor: ČTK

Egyptské úřady dnes oznámily, že deportovaly do Německa osmnáctiletého Němce egyptského původu a zakázaly mu návrat na své území. Mladíka z hesenského Giessenu zadržela egyptská policie minulý měsíc na letišti v Luxoru kvůli podezření, že se chce v zemi přidat k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AP. Podle rodiny jel mladík do Egypta navštívit svého dědečka.