Na Blízkém východě bují další konflikt? Analytik varuje před nebezpečnou krizí

Problémem je Írán

Izrael, USA a Rusko by se měly společně snažit vyhnout se takovému scénáři a soustředit se na hlavní problém v Sýrii, kterým je podle analytika co možná největší omezení tamní íránské přítomnosti.

Momentálně v Sýrii operuje okolo dvou tisíc amerických vojáků, což je relativně malý počet, především vezmeme-li v potaz rozlohu země, konstatuje Eilam. Dodává, že i tento malý kontingent ovšem pomáhá Izraeli, především při zadržování íránských jednotek v Sýrii.



"V Sýrii Spojené státy čelí Islámskému státu, nikoliv Rusku a jeho syrskému spojenci, Bašáru Asadovi," zdůrazňuje odborník. Podotýká, že USA se snaží také omezit íránský vliv na Blízkém východě, včetně Sýrie, a Izrael již požádal Trumpovu administrativu, aby ústup ze země zastavila, nebo alespoň zpomalila, a to nikoliv kvůli přítomnosti ruské, ale íránské armády.

Izrael a Sýrie jsou nepřátelé od chvíle, kdy v roce 1948 vznikl prvně jmenovaný stát, vedly spolu mnoho válek, naposledy v roce 1982, připomíná Eilam. Vysvětluje, že na hlavní linii jejich střetu, Golanských výšinách, zavládl po roce 1974 klid, avšak po vypuknutí syrské občanské války v roce 2011 panuje mezi oběma zeměmi opět napětí, především kvůli stovkám leteckých útoků, které Izrael provedl na syrském území s cílem zničit zbraně, například rakety země-země, směřující z Íránu k jeho libanonskému spojenci, militantnímu hnutí Hizballáh.

Během jednoho z takových náletů, konkrétně 18. září loňského roku, syrská protivzdušná obrana zřejmě omylem sestřelila ruské průzkumné letadlo, na jehož palubě zahynulo 14 ruských vojáků, poukazuje expert. Dodává, že Rusko z incidentu obvinilo Izrael a syrskou protivzdušnou obranu posílilo moderním raketovým systémem S-300.

"Rusko má důvod, aby nenechalo Syřany ovládat S-300 zcela samostatně," pokračuje analytik. Naznačuje, že případný neúspěch systému by mohl poškodit ruskou prestiž a prodej ruských zbraní ve světě a podobné ponížení by mohlo zesílit ruskou agresivitu.

Rusko může pomoci

Do začátku letošního roku prošlo syrským bojištěm přes 63 tisíc ruských vojáků, což ukazuje, jak moc je Rusko v Sýrii angažováno, konstatuje Eilam. Poukazuje, že izraelští politici přesto deklarují odhodlání pokračovat v krocích nezbytných k zajištění bezpečnosti své země, a tak dojednali s Ruskem koordinační mechanismus, který umožňuje Izraeli bombardovat cíle v Sýrii a který byl poměrně efektivní, než Rusko v posledních měsících izraelské možnosti zkomplikovalo.

Rusové mají v Sýrii nejen systém S-300, ale i sofistikovanější protivzdušné baterie S-400 a pokud by zahájily palbu na izraelské letouny, ty by mohly střelbu opětovat, nastiňuje expert. Připomíná, že k takové konfrontaci došlo naposledy v tzv. opotřebovávací válce v Egyptě v letech 1969-1970.

"Střet mezi Izraelem a Ruskem by mohl mít mnohem závažnější důsledky než ten, k němuž došlo mezi Tureckem a Ruskem poté, co Turecko sestřelilo ruský letoun koncem listopadu 2015," obává se Eilam. Poukazuje, že Izrael má účinné americké zbraně, například stealth letouny F-35, ale krom vojenské pomoci potřebuje od USA také pomoc diplomatickou, především pokud by skutečně mělo dojít na konflikt s Ruskem.

Za klíčový úkol analytik označuje zbavit se íránské přítomnosti v Sýrii dříve, než se země stane íránskou baštou a součástí regionálních ambicí Teheránu, které jdou proti Izraeli i USA. "Toto je zdroj problému. Dokud bude Írán využívat Sýrii k tomuto účelu, Izrael bude Sýrii bombardovat, což může přimět Rusko vystoupit proti Izraeli," píše Eilam.

Izrael ani Spojené státy netěší ruská smyčka kolem Sýrie, ale tento problém může počkat, jelikož mnohem palčivější otázkou je řešení Íránců v zemi, deklaruje odborník. Soudí, že v tomto ve skutečnosti může Rusko pomoci, jelikož Moskva potřebuje Teherán pouze tak dlouho, dokud bude zuřit válka v Sýrii, která se zřejmě chýlí ke konci.

V nových podmínkách budou Rusko a Írán vzájemně soupeřit o to, kdo se stane dominantní mocností v Sýrii, což usnadní spolupráci Izraele a Spojených států s Moskvou - ať už oficiální či neoficiální - s cílem dostat íránské jednotky ze země, domnívá se expert. Soudí, že právě tímto způsobem lze zadržet Írán a zároveň zamezit izraelsko-ruskému střetu.