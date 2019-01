Syrská provincie Idlib je v rukou islámských radikálů HTS, mají mocnou armádu

Do Idlibu se v minulosti uchylovali členové povstaleckých i radikálních uskupení, jež bojovala proti syrské armádě jinde v Sýrii. Podle AFP nyní HTS ovládá idlibskou administrativu, a kdo se jí nebude chtít podrobit, musí odejít.

Syrská armáda byla loni připravena o Idlib bojovat, ale ofenzivě zabránila dohoda, již vyjednalo Rusko, coby spojenec Damašku, a Turecko, které podporuje některé povstalecké skupiny. Podle ní měla vzniknout demilitarizovaná zóna mezi územím kontrolovaným armádou a územím, na němž působily radikální a povstalecké skupiny. Zejména radikálové ale některé podmínky dohody odmítli splnit.

#Idlib / N.W. #Hama : #HTS took control over entire al-Ghab Plain & Jabal Shashabo Area after an agreement with #AAS (#NLF). Now 11/12 Turkish military outspot are inside #HTS territory as group control 68% of "Greater #Idlib" pic.twitter.com/Z6z7FK7mBe