Zpěvačka rozlítila muslimky, její koncerty v Saúdské Arábii musely být zrušeny

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Lidé si uvědomují svoji smrt. Co se děje s vaší myslí, když vás prohlásí za mrtvé?

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Koncerty Šámsíové bývají vyprodané dlouho předem, její televizní vystoupení sledují miliony lidí. Na twitteru má nepřeberné množství fanoušků a nepřetržitě se o ní píše ve společenských rubrikách. Tato občanka Spojených arabských emirátů je nepředstavitelně bohatá. V pořadu, kde se hledají arabské talenty se objevila v šatech, které prý stály 1,3 milionu ríjálů (7,8 milionu Kč). Šámsíová se to nesnažila popřít.

بعض النساء تعتقدن أنّ اعتماد فستان سهرة محتشم لن يحقق لها الأناقة المطلوبة، لكنّ بعض النجمات العرب كسرنَ هذه القاعدة، شاهدي كيف؟!https://t.co/yxq1tBSPBN#ازياء pic.twitter.com/zAzTXeBnQJ — مجلة سيدتي (@sayidatynet) 11. ledna 2019

Hadžrí tvrdí, že manželka si šaty a šperky kupuje ze svého příjmu. Tento šampion automobilových závodů jí šaty kupuje také, ale prý ne za víc než za 30.000 ríjálů (180.000 Kč). Cítí se v nich údajně lépe než v těch za milion. A navíc manželce radí, aby za parádu tak neutrácela a myslela na dobu, až zpívat nebude. "Ale co naplat, prožívá nejlepší období, je čas Ahlám Šámsíové," říká manžel.

Kuvajtským novinám Al-Anbá Hadžrí řekl, že jeho choť vydává na péči o svůj vzhled čtvrtinu svého příjmu. Je prý "ministrem vnitra" jejich domácnosti. Může zastávat jakýkoli post, ale žije v jeho domě. "Já jsem premiér a poslední slovo patří mně," řekl.

Ahlám lze považovat za příklad toho, jak ve státech Perského zálivu vypadá život bohatých a krásných. Když nedávno organizátoři na poslední chvíli oznámili, že ruší její koncerty v Saúdské Arábii, Ahlám to nijak nevysvětlila. A nebylo ani třeba. Nejméně půl milionu uživatelů twitteru se připojilo k účtu s názvem Bojkotujte Ahláminy koncerty. Rozlícené Saúdské Arabky totiž nezapomněly, co Ahlám prohlásila před dvěma lety. A sice: "Ženy by neměly mít povoleno řídit auto v zemi s takovými posvátnými místy."

Ženám v Saúdské Arábii se po dlouhém boji a navzdory zpěvaččině názoru loni podařilo vynutit si povolení řídit auto, ovšem názor bohaté Ahlám v zapomnění neupadl.

"Žena v této zemi čistoty nesmí řídit, ale může zpívat?" napsala na twitteru žena pod jménem Ajmán. "Ta chameleonka si nemůže vybrat. Je proti tomu, aby ženy řídily, a pak jde a zpívá Tamimovi (katarskému vládci)," napsala jiná žena s uživatelským jménem královna Núr.

Pravdou je, že Ahlám měla obavu, že bude-li zpívat v Kataru, vyslouží si bojkot v Saúdské Arábii. Tamní úřady jí kupodivu ale nic nezakázaly a byly připraveny koncerty uspořádat. Zrušení si vynutili občané. Saúdská Arábie a několik dalších arabských států bojkotuje Katar kvůli jeho vztahům k Íránu a údajné podpoře některých teroristických skupin.

Ahlám se nehodlá vzdát a zahájila kampaň, v níž ujišťuje o své lásce k Saúdské Arábii - považuje ji prý za svůj druhý domov. Informuje o své charitativní činnosti a o její povaze prý svědčí to, že přenechala v letadle své sedadlo v první třídě starší ženě.

Zda se nad ní Saúdské Arabky smilují, se teprve ukáže. Je známo, že v rámci arabských států patří k nejaktivnějším uživatelkám sociálních sítí. Už několikrát se v Saúdské Arábii podařilo dosáhnout změny prostřednictvím tohoto kanálu. Nejznámější je případ spisovatelky Radžáy Sánianové. V roce 2005 šokovala arabský svět a Saúdskou Arábii zvlášť knihou Dívky z Rijádu, napsanou formou e-mailů a popisující osud čtyř mladých Saúdských Arabek. Byl to první případ, kdy žena ze Saúdské Arábie poodhalila vztahy mezi muži a ženami v království a velmi obratně se vypořádala také se vztahy mezi homosexuály. Od té doby je internet náměstím Tahrír (tedy dějištěm revoluce) saúdskoarabských žen.