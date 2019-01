Pompeo se hněvá: Spor Kataru s arabskými sousedy je příliš dlouhý

K tomuto závěru došla i americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Prezident Donald Trump ale sdělil, že partnerství USA se spojeneckou Saúdskou Arábii potrvá, i kdyby se ukázalo, že je korunní princ za vraždu odpovědný.

"Budeme s korunním princem a Saúdy jednat v tom smyslu, aby v případě té nepřijatelné vraždy Džamála Chášukdžího složili účty všichni," řekl dnes Pompeo.

Kicking off Gulf trip in #Qatar, #Pompeo says he will meet with #Saudi prince https://t.co/PNU3tthbTh pic.twitter.com/ggyKRxqEp2