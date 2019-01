USA nemění politiku vůči Kurdům, ujišťuje Pompeo. Vztahy s Tureckem skřípou

Pompeo se vydal minulý týden na Blízký východ s cílem vysvětlit spojencům USA Trumpovo rozhodnutí o stažení amerických sil ze Sýrie. Právě to může ohrozit Kurdy v Sýrii a vystavit je případnému útoku ze strany Turecka. Spojené státy kurdské milice považují za své spojence, Ankara za teroristy.

Trump také hovořil o možnosti vytvořit bezpečnostní pásmo, které oddělí turecké síly od kurdských. Pompeo řekl, že se o tom stále jedná. "Chceme zajistit bezpečnost lidem, kteří bojovali po našem boku, aby svrhli chalífát Islámského státu, stejně jako chceme zabránit tomu, aby teroristé ze Sýrie útočili na Turecko. To jsou naše dva zájmy," sdělil podle agentur Pompeo.

Turecko na Trumpovu hrozbu sankcemi reagovalo příkře. Prezidentův mluvčí Ibrahim Kalin řekl, že teroristé nemohou být partnery a spojenci, a dodal, že Turecko nebojuje proti Kurdům jako národu, ale proti teroristům. Ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu vzkázal, že vyhrožováním USA ničeho nedosáhnou.

Pompeo v Rijádu hovořil také o vraždě saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího a řekl, že tamní vůdci chápou, že je potřeba, aby lidé spojení s vraždou nesli zodpovědnost.

Met today with Crown Prince #MohammedbinSalman. We discussed the U.S.-Saudi relationship, accountability for Jamal Khashoggi’s murder and the #YemenPeaceTalks. A comprehensive political solution is the only way to end the Yemen conflict. pic.twitter.com/uzLHiIl7fe