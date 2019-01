Britka vězněná v Íránu drží hladovku. Je zoufalá, gardy z ní chtějí udělat špiónku

Manžel vězněné Richard Ratcliffe britským médiím sdělil, že jeho žena má bulky na prsou a věznitelé jí neumožnili konzultaci s lékařem. Doufá, že hladovkou je přesvědčí, aby její potíže brali vážně.

Zaghariová-Ratcliffeová prý protest prodlouží, pokud nedostane možnost sejít se s lékařem. Její muž řekl, že kromě uvedeného problému má také bolesti krku a potřebuje neurologickou péči. Ztrácí prý citlivost v nohách a rukou.

The fact that Nazanin Ratcliffe is still in Iran is outrageous. The fact that her human right to medical care is being denied is despicable. The fact that our government has failed to secure her release is consistently putting her life at risk. #Ratcliffe https://t.co/RcgVSfazXg