Turci zachránili na moři 46 migrantů, čtyřletá dívka utonula

Cílem migrantů byl podle všeho řecký ostrov Samos. Pobřežní stráž neuvedla, jaké národnosti zachránění lidé jsou, podle agentury DHA jde o Iráčany.

V Turecku v současnosti žije na 3,5 milionu syrských uprchlíků, skrze Turecko se však pokoušejí za lepším životem do Evropy dostat i lidé z Afghánistánu či z Iráku.

116,273 arrivals of #refugees & #migrants by sea in Europe in 2018



Spain 57,922

Greece 32,501

Italy 23,370

Malta 1,445

Cyprus 1,035



It’s worth remember that 116K people corresponds to the 0,02% of the total EU population.