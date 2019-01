Čtvrtý pokus OSN: Nový zmocněnec Pedersen dorazil do Sýrie, má ukončit válku

De Mistura loni ohlásil, že funkce, kterou zastával od roku 2014, se hodlá z rodinných důvodů vzdát. Pedersen ho vystřídal 7. ledna. Za de Misturova působení se v Sýrii odehrávaly těžké boje proti teroristickému Islámskému státu, kterých se od roku 2015 na straně syrské armády účastní Rusko. Díky němu se Damašku podařilo zvrátit situaci na bojišti a ovládnout zpět dvě třetiny území.

Dalším spojencem syrského režimu je šíitský Írán, za některými skupinami, které bojují proti Damašku, stojí Turecko. Do bojů proti IS zasáhla na severu země s úspěchem arabsko-kurdská koalice podporovaná Spojenými státy.

#Syria: newly appointed UN envoy for Syria Geir O. #Pedersen has landed in #Damascus today for his first visit.

Talking w/ reporters at the airport he said he hopes to have substantial and productive talks with #Assad's officials regarding the Syrian Constitutional Committee. pic.twitter.com/BTlnEBY5S4