Kurdy pobouřil návrh Trumpa, bezpečnostní zónu na severu Sýrie nechtějí

Pro Kurdy by to ale znamenalo, že zóna bude na území, které jejich milice vybojovaly nad teroristickou organizací Islámský stát (IS) a které obývají Kurdové.

Turecko považuje kurdské milice za teroristy a nepřeje si, aby působily u jeho hranic. Pohrozilo ofenzivou proti nim, zatímco Trump oznámil, že ze severu Sýrie stáhne americké vojáky.

Told @AlArabiya that "there are two projects for a security zone separating #Turkey from #Kurds in N #Syria. Either a Turkish deployment inside Kurdish areas or a #UN deployment between Turks and Kurds along the border. The goal is to stop clashes and infiltrations" pic.twitter.com/wZIKwLldKu