V syrské městě Manbidž se odpálil atentátník IS. Mezi mrtvými jsou vojáci USA

Útočník podle IS použil vestu s výbušninami, které odpálil u mezinárodně obsazené hlídky v Manbidži.

Z prvních snímků je patrné, že výbuch nastal u jednoho podniku v Manbidži. Budova má vyražená okna i dveře a celé okolí je silně poškozeno. Na místním stadionu přistál americký vojenský vrtulník.

Update: #USA Blackhawks are landing next to targeted site in #Manbij

US Service men were injured. An US patrol was near the targeted restaurant - according to locals some were enjoying a meal inside the restaurant