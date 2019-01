Turecko chce mezinárodní zatykač na basketbalistu NBA, kritizuje Erdogana

Turecké úřady požadují nejen mezinárodní zatykač Interpolu, ale podle vládního listu Sabah připravují také žádost o Kanterovo vydání ze Spojených států. Šestadvacetiletý pivot je sympatizantem duchovního Fethullaha Gülena, jehož turecká vláda viní ze zosnování pokusu o převrat v roce 2016.

"I don’t even have a parking ticket in the US. I have always been a law-abiding resident."



Turkish prosecutors have reportedly put out a warrant for the arrest of Enes Kanter for speaking out against the government: https://t.co/E0GJTZim3W pic.twitter.com/B6nLXc6Kyg