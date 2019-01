Stažení amerických sil ze Sýrie se odkládá? Podle analytiků IS ukázal, že jej to jen povzbudí

Doposud v Sýrii zahynuli jen dva američtí vojáci. Včerejší útok, při kterém zahynuli dva američtí vojáci, civilní zaměstnanec Pentagonu a zaměstnanec subdodavatele Pentagonu a čtyři další američtí vojáci byli zraněni, tak představuje vůbec nejdrtivější a nejúčinnější úder, který teroristická skupina proti Američanům uskutečnila.

Město Manbidž leží nedaleko turecké hranice a hlídky tam zajišťuje místní vojenská rada ve spolupráci s Američany. Profesor Joshua Landis, vedoucí Centra pro blízkovýchodní studia na University of Oklahoma, poukazuje na to, že Turci nechtějí mít v blízkosti města kurdské milice, které působí jako americká vojenská síla v poli. Američané se proto musí se o hlídky starat sami, což zvyšuje riziko jejich úspěšného napadení, uvedl Landis pro server The National Interest.

Pokud budou tedy Američané fungovat v těchto nárazníkových pásmech mezi Tureckem a Kurdy jako ochranná síla, dle Landise zcela nevyhnutelně dojde k navýšení počtu mrtvých Američanů, kteří se stanou hlavním terčem teroristů. Podplukovník Daniel L. Davis z konzervativního think-tanku Defense Priorities varuje před dalším setrvávání Američanů v Sýrii, protože tím nejen zvětšují svůj terč na zádech ze strany IS, ale hrozí též, že si znepřátelí Turky, případně že dojde k vojenským potyčkám s Rusy.

Podle jiných expertů však útok ukazuje, že IS není v Sýrii stále ještě vyřízený a že by tedy USA neměly z ní odejít a naopak by měly stále pokračovat v bojích proti IS. Stažení vojsk by podle Dereka Cholleta, bezpečnostního analytika z German Marshall Fund of the United States, mělo posilující efekt pro teroristickou skupinu, která by se měla o jednoho významného nepřítele méně.

Podobné výtky zaznívají i mezi Trumpovými spojenci. Senátor Lindsey Graham, prominentní republikánský podporovatel Trumpa, v reakci na zprávu o zabití amerických vojáků v Sýrii projevil obavy, že stažení amerických vojáků ze Sýrii by jen povzbudilo IS, aby pokračoval v útocích. Podle Jima Stravidise, bývalého admirála a vrchního komandéra NATO, se dá očekávat, že IS bude usilovat o uskutečnění co nejvíce velkolepých útoků s cílem ovlivnit názory veřejnosti i prezidenta.

Trumpovo rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie vyvolalo velké napětí v jeho administrativě. Ministr obrany Jim Mattis na protest odstoupil ze své funkce. Poradce pro národní bezpečnost Spojených států amerických John Bolton opakovaně uvedl, že úkolem amerických sil je zůstat v Sýrii kvůli ochraně Kurdů a zabránění rozšiřování Íránu, ačkoliv se jedná o cíle, které jsou v rozporu s Trumpovou politikou stažení se z Sýrie.

Viceprezident Mike Pence několik hodin po útoku nicméně podpořil Trumpovo rozhodnutí. Uvedl, že Islámský stát je v Sýrii poražen a nic tedy nebrání plánovanému odsunu amerických vojsk. Podle Landise může být však být skutečná porážka IS a ochrana amerických vojáků zaručena jen, pokud se kurdské síly domluví se vládou Bašára al- Asada na ustanovení společných policejních útvarech, které zajistí stabilitu v zemi. Speciální americký vyslanec pro Sýrii James Jeffrey však Kurdy před takovou dohodou varoval.