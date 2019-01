V Turecku poslali do vězení nositele ceny Václava Havla, dle soudu je terorista

— Autor: ČTK

Turecký soud dnes poslal na deset let do vězení váženého soudce a nositele Ceny Václava Havla za lidská práva, kterou uděluje Rada Evropy. Murat Arslan byl odsouzen kvůli údajným vazbám na duchovního Fethullaha Gülena, jehož turecká vláda viní ze zosnování pokusu o převrat v roce 2016. Uvedla to dnes turecká státní agentura Anadolu. Arslan obvinění odmítá.