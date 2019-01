Izrael odpálil rakety na íránské cíle v Sýrii, záhy přišlo další varování

Tři izraelské noční útoky v Sýrii si vyžádaly životy čtyř syrských vojáků, dalších šest bylo zraněno. Poškodily také mezinárodní letiště v Damašku, uvedla agentura TASS s odvoláním na ruské vojáky působící v Sýrii. Syrská protivzdušná obrana podle tohoto zdroje zničila více než 30 střel a řízených bomb.

"Zahájili jsme ostřelování iránských cílů na syrském území. Varujeme syrskou armádu, aby se nepokoušela ničit izraelské jednotky či izraelské území," uvedla v noci na dnešek izraelská armáda na twitteru. Syrská agentura SANA uvedla, že sestřelila "několik nepřátelských střel" v okolí Damašku.

By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability.



We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW