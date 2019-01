Deset nejmocnějších armád na Blízkém východě

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

10) Jordánsko

Jordánské vojenské síly jsou považovány za jedny z neprofesionálnějších na světě. Patří mezi jedny z nejčastějších účastníků mírových akcí OSN. USA a Izrael jsou jeho blízkými spojenci, což jeho vojenský potenciál ještě zvyšuje. Limitem je poněkud zastaralejší vybavení.

9) Jemen

Když Saúdská Arábie spustila svou vojenskou kampaň v Jemenu, nepochybně očekávala, že to bude snadná mise. Nyní se o Jemenu hovoří jako o jejím „Vietnamu“. Schopnost hútských rebelů obstát proti na papíře mnohem silnějším protivníkům je hlavním důvodem vysokého postavení země v žebříčku.

8) Spojené arabské emiráty (UAE)

UAE jsou jedním z nejbohatších států v regionu, což se projevuje i ve značné výši prostředků, které věnují do své obrany. Armáda UAE se vyznačuje velikou profesionalitou, vojáci mají zkušenosti z bojišť v Afghánistánu, Iráku či Jemenu. Jejím problémem je však malý počet aktivního personálu.

7) Sýrie

Syrské vládní síly se potýkají s nedostatkem lidí v důsledku vleklých bojů. Jejich přežití a postupné vítězství v dlouholeté válce však ukázaly jejich značný vojenský potenciál. Velké armádní investice a podpora ze strany Íránu a Ruska z nich učinily sice nenáviděnou, ale respektovanou sílu v regionu.

6) Irák

Irák má po Saúdské Arábii nejvyšší vojenský rozpočet. Iráčtí vojáci získali cenné zkušenosti bojem s Islámským státem, kterého vyhnali za pomoci Američany vedené koalice s Mosulu. Mezi její nejlepší jednotky patří ty financované Íránem, což zároveň představuje významný problém omezujícím strategické možnosti Iráku. Pokud by např. začala válka mezi USA a Íránem, v Iráku by to mohlo vést až k občanské válce.

5) Saúdská Arábie

Jednoznačně nejlépe vojensky vybavená síla v regionu – vyjma Izraele – s největším vojenským rozpočtem. V globálním žebříčku do obrany věnují více jen USA a Čína. Přesto však ani masivní investice do armády nezajistili ropnému království v jemenské občanské válce. Vojenská efektivita saúdské armády je díky tomu velmi zpochybňována.

4) Izrael

Od svého založení Izrael věděl, že je malým ostrůvkem v moři nepřátel a věnoval proto velkou pozornost rozvíjení svých vojenských kapacit. I díky signifikantní pomoci USA jeho armáda patří mezi ty vůbec nejlepší na světě, s perfektních, high-tech vybavením. Povinná vojenská služba redukuje problém jeho poměrně nízké populace, přesto to stále je limitujícím faktorem, pokud by měl jít do války s početnějšími nepřáteli.

3) Írán

Arcinepřítel pro řadu hlavních hráčů na Blízkém východě si vysloužil svou pověst hlavního nebezpečí pro jejich bezpečnost chytrou a účinnou válečnou taktikou vzdálené války (proxy war). Ačkoliv má k dispozici jednu z vůbec největších armád – 523 000 vojenského personálu – dává přednost tomu, aby za jeho cíle krváceli jiní, např. libanonský Hizballáh či jemenští hútijští rebelové. Íránskou armádu však výrazně svazují ekonomické sankce, který ji znemožňují nakupovat špičkové vojenské vybavení zvenku.

2) Egypt

Po vojenském převratu v roce 2013 nyní Egyptu prakticky vládne armáda v čele s bývalým generálem, egyptským prezidentem Abd al-Fattáh as-Sísím. To se výrazně podepisuje na jejím vojenském potenciálu. Egyptská armáda nyní prochází rozsáhlou restrukturalizací, zastaralé vojenské vybavení je vyměňováno za to nejlepší. Egypt podle GFP žebříčku má druhou nejsilnější armádu v regionu a dvanáctou na světě. Nad svými konkurenty vítězí především v počtu letadel.

1) Turecko

Turecko patří mezi nejsilnější vojenskou sílu i v NATO, kde jsou mu konkurenty takové vojenské síly jako Velká Británie, Francie či Německo. Po USA má v NATO vůbec nejpočetnější armádu, na Blízkém východě je na třetím místě. Turecko v poslední době prokazuje svoji vojenskou sílu v Sýrii, kde vede válku vůči vojensky poměrně zdatným Kurdům. Do křížku s Tureckem nechce jít ani taková vojenská velmoc jako Rusko a i USA raději stahují svoji. pomoc kurdským milicím než aby mezi jimi a Tureckem vypukl vojenský konflikt.