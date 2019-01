Izrael pomůže s propuštěním ukrajinských námořníků? Porošenko jednal s Rivlinem

Rivlin ocenil postoj Ukrajiny v OSN, kde se Kyjev vymezuje vůči palestinskému radikálnímu hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Vyjádřil také naději, že Ukrajina se Izraele zastane i v Radě OSN pro lidská práva.

Kerčský průliv leží mezi Azovským a Černým mořem a jeho vody dělí hranice mezi Ruskem a Ukrajinou. V listopadu byl místem vážného incidentu mezi plavidly Ukrajiny a Ruska. Posádky ruských lodí zadržely kvůli údajnému porušení hraniční linie tři ukrajinská vojenská plavidla a zadržely 24 námořníků. Deportovaly je do vazební věznice v Moskvě, kde čekají na soud. Hrozí jim šest let vězení.

Incident vyvolal pobouřenou reakci Kyjeva a kritiku západních politiků, kteří Moskvu důrazně a opakovaně vyzvali, aby námořníky propustila na svobodu. Zároveň upozorňovali Rusko, že musí umožnit volnou plavbu průlivem podle mezinárodního práva.

Porošenko navštívil Izrael jen dva měsíce před prezidentskými volbami na Ukrajině, poznamenal izraelský list The Jerusalem Post. Vážným prezidentovým vyzyvatelem v tomto klání je přitom židovský herec a komik Volodymyr Zelenskyj. Jestliže by Zelenskyj ve volbách zvítězil, znamenalo by to, že židovského původu budou ukrajinský prezident i premiér, dodal izraelský deník. Předseda vlády Volodymyr Hrojsman navštívil Izrael v květnu 2017.

Ukrajina se přitom stala ze strany židovského státu již několikrát terčem kritiky kvůli oslavování osobností, například nacionalistického vůdce Stepana Bandery, který se údajně podílel na antisemitských zločinech.

Bandera za druhé světové války jako vůdce ukrajinských nacionalistů vyhlásil samostatný ukrajinský stát a spoléhal na podporu německého wehrmachtu. Byl ale zatčen gestapem a vězněn v koncentračních táborech. Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) mezitím na některých místech spolupracovala s Němci, jinde s nimi bojovala. Brutálně vyháněla Poláky z dnešní západní Ukrajiny, přičemž údajně zahynulo přes 100.000 lidí. Její příslušníci měli na svědomí také vyvražďování Židů a volyňských Čechů.