Pyrotechnici v Jemenu chtěli zneškodnit miny, vybuchly předčasně. Pět mrtvých

Experti zrovna převáželi miny na opuštěné místo, kde měly být bezpečně zneškodněny. Během cesty ale nastala nečekaná exploze. Organizace MASAM ve svém prohlášení uvedla, že odborníci "přišli o život při pokusu přinést bezpečí do života jemenských obyvatel". "Jejich služba lidstvu nebude zapomenuta," dodala organizace.

#Yemen | Mines and explosive devices urgently need clearing from civilian areas in the southwest of the country – not only in places where people live, but also in agricultural land. https://t.co/YLmt8qZjlg pic.twitter.com/QCCjtT4XeZ