Jak poražený je "poražený" Islámský stát? Odborníci odhalují znepokojivý obrázek

Americký prezident Donald Trump si porážku IS vytkl jako jeden z hlavních cílů své politiky. Nyní mluví o tom, že americká vojska nejsou v Sýrii dále potřeba a že je tedy možné a dokonce nutné je stáhnout.

Jeho plán však dostal jisté trhliny poté, co minulý týden při sebevražedném útoku na restauraci v syrském městě Manbidž zemřeli čtyři američtí vojáci. Včera média přinesla zprávy o dalším sebevražedném útoku zaměřeném na americký vojenský konvoj v syrském oblasti Hasaka, při kterém byli dva američtí vojáci zraněni a pět vojáků Syrských demokratických sil, hlavních spojenců Američanů v Sýrii, zabito.

K útokům se přihlásil IS. Ačkoliv ztratila takřka všechno území, které ovládala, když byla na vrcholu moci v roce 2014, a neproudí za ní už takové davy zahraničních bojovníků, teroristická skupina se nezdá být vyřízená. Tři odlišné zprávy od Pentagonu, OSN and Center for Strategic and Interantional Studies odhadují, že IS má okolo 20 000 až 30 000 bojovníků v Sýrii a Iráku.

Samotný IS prostřednictvím svých propagandistických videí poukazuje na to, že už není omezen jen na tato dvoje území, ale má tisíce bojovníků v Afghánistánu, Nigeru a Mali, Jemenu či Libyi a dalších zemí, kde je slabá vláda kde jsou konflikty. „Oheň naší války hořel jen v Iráku. Dnes, ohně války stále hoří v Iráku, Sýrii, Afghánistánu, Jemenu, Sinaji, východní Africe a Libyi,“ hrdě prohlašoval ve videu klíčový propagandista IS, Turjman Aswarti, uvádí deník New York Times.

Aswarti ve videu poukázal na to, že IS dosáhl své moci poté, co americký prezident Barack Obama začal stahovat americké vojáky z Iráku. Rozhodnutí Trumpa jej následovat v této politice může vést k podobnému scénáři. I Trumpovi příznivci na něj naléhají, aby v Sýrii ještě posečkal, než bude IS vykořeněn jednou a provždy. „Viděl jsem to v Iráku. Nyní to vidím v Sýrii,“ prohlásil prominentní republikánský Trumpův příznivec, senátor Lindsey Graham.

Současné útoky IS na americké vojáky ukazují na změnu taktiky teroristické skupiny. IS, který během své vlády v Iráku a Sýrii se profiloval jako tradiční konvenční síla bojující s tanky, se vrátil ke svým kořenům a opětovně vede asymetrický boj typický pro menší a pohyblivé povstalecké skupiny.

Michael Knights , výzkumník Washington Institute for Near East Policy, sdělil New York Times podrobnosti o současných operacích IS v Iráku. IS se soustředí na světovými médii přehlížené vraždy místních politiků a kmenových náčelníků, díky čemuž podlamuje důvěru Iráčanů ve vládu a přitahuje k sobě mladé lidi. Podle Knightových zjištění IS uskutečnil v průměru 15 pokusů o vraždu lokálního vůdce každý měsíc během prvních deseti měsíců 2018.

IS se přitom učí poznat vzorce jednání iránských vojsk. Právě díky této kombinaci likvidace správných lidí a důkladné znalosti svého nepřítele se stal tak nebezpečnou silou v minulosti. V současnosti mu pečlivé pozorování pomohlo zjistit, kde se schází američtí vojáci schází a zaútočit na ně. Dokud budou Američané v Sýrii, jsou velmi zranitelní.