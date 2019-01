Izraelská armáda při nedělním bombardování Sýrie zabila 21 lidí, zejména Íránců

"Mezi mrtvými je 15 cizinců, včetně 12 členů íránských jednotek. Zabito bylo také šest Syřanů," řekl dnes agentuře AFP mluvčí SOHR. V pondělí tato organizace uvedla, že při izraelských úderech bylo zabito 11 osob.

Izrael bombardoval syrské území v okolí Damašku v neděli a v noci z neděle na pondělí. Izraelská armáda posléze uvedla, že mezi íránské cíle, které její letouny v Sýrii zasáhly, patří mimo jiné muniční sklady, objekt zpravodajských služeb a vojenský výcvikový tábor.

Izrael přiznal bombardování cílů v Sýrii v pondělí ráno několik hodin poté, co v neděli sestřelil raketu nad Golanskými výšinami. Sýrie před sestřelením rakety uvedla, že zmařila několik izraelských náletů u Damašku.

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

🎯 Munition storage sites

🎯 Military site located in the Damascus International Airport

🎯 Iranian intelligence site

🎯 Iranian military training camp pic.twitter.com/pzHQv81l1C