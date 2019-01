Mladík dostal v Egyptě rok vězení, na skluzavce se dotkl ženy

— Autor: ČTK

Izraelský Arab dostal v Egyptě rok vězení za to, že se na vodní skluzavce v letovisku Šarm aš-Šajch dotkl ženy, a urazil tak její čest. Informoval o tom dnes izraelský deník The Times of Israel. Devatenáctilý Júsuf Asam je podle deníku v egyptském vězení od loňského dubna, kdy se incident stal.