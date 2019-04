Americká vojska zůstanou v Sýrii navždy? Důstojník U.S. Army promluvil

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton a americký ministr zahraničí Mike Pompeo nedávno prohlásili, že navzdory oznámení šéfa Bílého domu by vojáci Spojených států měli zůstat v Sýrii tak dlouho, dokud ze země neodejde poslední íránský voják, připomíná Daniel L. Davis v komentáři pro server National Interest. Bývalý podplukovník americké armády, který nyní působí v think tanku Defense Priorities, tvrdí, že pokud by toto platilo, americká vojska zůstanou v Sýrii navždy.