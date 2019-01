Hamás odmítl katarské petrodolary. Může za to Izrael

Blokáda a také spory s vedením druhého palestinského území, Západního břehu Jordánu, má na Pásmo Gazy vážný ekonomický dopad. Katar se rozhodl Hamásu pomoci 90 miliony dolarů, jež měl vyplácet postupně po dobu půl roku.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý, po násilnostech na hranici Pásma Gazy, při němž střelec z tohoto území zasáhl izraelského vojáka do hlavy, přesun třetí splátky pozastavil. Ve středu večer bezpečnostní kabinet peníze uvolnil.

Dnes Hamás informoval Katar, že za stanovených izraelských podmínek hnutí peníze od Kataru nepřijme. Izrael údajně nedal souhlas k pravidelnému přesunu peněz každý měsíc. Podle představitele Hamásu citovaného palestinskou agenturou Maan "se Gaza odmítá stát loutkou v izraelské předvolební situaci". V Izraeli se budou konat v dubnu předčasné volby.

Ve středu přijel do Izraele katarský vyslanec Muhammad Amádí, aby připravil převod peněz. Dnes ráno jednal se zástupci Hamásu v Gaze. Peníze se měly do rukou Hamásu dostat v pátek odpoledne, kdy se mohlo začít s výplatami zaměstnancům správy. Podle Izraele by to snížilo nebezpečí nových protestů na hranici pásma.