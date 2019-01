Zabití Palestinky má izraelská prokuratura za terorismus. Pravice to ostře kritizuje

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

ravicoví extremisté se podle Šin bet snažili vyšetřování zmařit. Policie případ považuje za nejvážnější případ židovského terorismu od roku 2015. Tehdy extremisté zapálili v noci dům čtyřčlenné palestinské rodiny u Nábulusu a přežil pouze osmnáctiměsíční chlapec.

Dnes obviněný Izraelec je studentem ješivy v osadě Rehelim, která je na severu palestinského Západního břehu Jordánu. Obviněn byl ze zabití, házení kamení na jedoucí auto a záměrný útok na vůz. Usmrtil sedmačtyřicetiletou Palestinku Ajšu Rabíovou. Podle serveru The Times of Israel hrozí v případě usvědčení Izraelci dlouhý trest - za zabití při teroristickém činu může být v Izraeli viník odsouzen k 20 letům za mřížemi. V podobných případech izraelská právní úprava počítá s trestní odpovědností od 12 let věku pachatele.

Obvinění z vraždy se mladík vyhnul kvůli omezenému množství důkazů. Jeho DNA se našla na kameni, který Rabíovou usmrtil. Izraelec původně odmítl vypovídat, pak řekl, že na místo chodil často a to je důvod, proč se na kameni našly stopy jeho DNA.

Mladíkovi právníci tvrdí, že jejich klient nemá s incidentem nic společného, a nařkli policii z pochybení. Služba Šin bet popřela obvinění pravice, podle níž byl mladík ve vazbě mučen. "Veškeré vyšetřování se provádělo za dohledu státní prokuratury a soudů a podezřelý při něm měl zajištěna práva, jak to vyžaduje jeho věk a víra," uvádí se v prohlášení Šin bet. Služba také ujistila, že s Židy podezřelými z terorismu zachází stejně jako s arabskými teroristy.

Z vyšetřování vyplývá, že obviněný mladík loni 12. října večer odešel se skupinou dalších studentů semináře na kopec u silniční křižovatky na Západním břehu Jordánu. Vzal do ruky asi dvoukilogramový kámen a připravil se na útok na palestinské auto. Motivem byl rasismus a nepřátelství vůči Arabům obecně.

Rabíová jela v autě spolu s manželem a dcerou domů do vesnice Biddíja u Nábulusu. Izraelec zaznamenal palestinskou značku rychle jedoucího vozu a hodil na něj kámen. Rozbil přední sklo a ženu zasáhl do hlavy. Manželovi se podařilo dojet na kliniku v Nábulusu, kde žena zakrátko zemřela.

Mladík byl zatčen v prosinci, několik dalších jeho vrstevníků letos v lednu, ale ti byli propuštěni. Všichni jsou obyvatelé osady.