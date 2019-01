Saúdská Arábie vyvíjí balistické rakety? Program může eskalovat napětí v regionu

Na snímcích, které byly pořízeny minulý rok v listopadu, rozpoznali experti pravděpodobnou základnu na vývoj a testování balistických raket. Pokud se podezření potvrdí, mohlo by dojít k dalšímu zhoršení vztahů mezi Saúdskou Arábií a Spojenými státy a další destabilizaci bezpečnostní situace na Blízkém východě.

Základna se nachází zhruba 230 kilometrů západním směrem od hlavního města Rijádu. Bezpečnostní analytici poprvé zaznamenali vojenský objekt v roce 2013, nové snímky, které jako první odhalil deník Washington Post, však ukazují na zvýšenou aktivitu.

„Trochu se obávám, že podceňujeme ambice Saúdů,“ komentoval jejich zveřejnění pro agenturu Associate Press Jeffrey Lewis, odborník na rakety z Middleburského institutu mezinárodních studií. Ten zároveň upozorňuje, že vývoj balistických raket, který je extrémně nákladný, většinou provází snaha získat jaderné zbraně.

Saúdský korunní princ Mohamed bin Salmán přitom již dříve oznámil, že bude království o jejich vývoj usilovat, pokud bude cítit ohrožení ze strany Teheránu. „Saúdská Arábie nechce získat jaderné bomby, ale pokud je získá Irán, budeme bezpochyby tohoto příkladu následovat,“ řekl v rozhovoru pro CBS v březnu minulého roku.

Irán je v Rijádu vnímán jako úhlavní nepřítel. Podle odborníků se Teherán spoléhá na vývoj raket především proto, že má zastaralé letectvo. Saúdská Arábie má naopak moderní technologie nakoupené od Spojených států. V současné době vlastní královské letectvo stroje F-15, Typhoon a Tornado americké provenience. Je proto otázkou, proč usiluje o zisk balistických raket.

Michael Elleman z Mezinárodního institutu strategických studií možnou motivaci Rijádu pro Associated Press vysvětlil. V současnosti jsou totiž Saúdové do velké míry závislí na logistické pomoci Spojených států. „Dnes se velmi spoléhají na americkou podporu. Neexistují přitom žádné záruky, že by americké jednotky podpořily případný saúdský útok na Irán.“ Balistické rakety vlastní výroby by tedy Rijádu poskytly větší nezávislost.

Podle americké společnosti STRATFOR, která se zabývá bezpečností, však takový postup může ohrozit snahu limitovat iránský raketový program. „Pokud by se Saúdská Arábie posunula do testovací fáze, byly by Spojené státy tlačeny k přijetí podobných sankcí, jako vůči Iránu.“

S tím souhlasí i Michael Elleman. „Pokud Saúdové vyvinou rakety středního doletu schopné nést jaderné hranice, bude pravděpodobně odpověď USA důrazná, přestože ne veřejná,“ vysvětlil pro AP News. Již dnes je přitom chování ropného království v americkém Kongresu vnímáno se značnou nevolí, především v souvislosti s vraždou novináře Chásukdžího a válkou v Jemenu. „Kongres by mohl jednat ostřeji, protože by jednání vnímal jako ohrožení regionální stability a zájmů Spojených států,“ dodal.