Útoky na Sýrii? Izrael může zatáhnout do války celý region, varuje šéf Hizballáhu

Izrael v poslední době vystupňoval nálety na předpokládaná íránská vojenská zařízení v Sýrii a míří i na cíle spojence Íránu z libanonského Hizballáhu. Írán a Hizballáh pomáhají spolu s Ruskem syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi v občanské válce, Izrael se ale obává rostoucího íránského vlivu v blízkosti svého území.

"Buďte opatrný. Nepokračujte v tom, co děláte v Sýrii. Váš špatný odhad situace může zatáhnout do války celý region," prohlásil Nasralláh na adresu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podle Nasralláha se Írán, Sýrie a Hizballáh mohou v kterýkoli okamžik rozhodnout odpovědět na "stupňující se izraelské útoky" protiúderem, vedeným například proti Tel Avivu.

zdroj: YouTube

Nasralláhův dlouhý televizní rozhovor následoval poté, co média v Izraeli i jinde spekulovala o zhoršujícím se zdraví 59letého vůdce Hizballáhu, který se od listopadu neobjevil na veřejnosti. Nasralláh v pořadu odmítl tyto zprávy jako lži.

"Netrpím žádnými zdravotními problémy," prohlásil šéf Hizballáhu, který podle agentury AP působil při rozhovoru uvolněně, upíjel čaj a vodu a občas dokonce s moderátorem vtipkoval. "Žiju aktivně, dokonce jsem ubral na váze," podotkl.

Nasralláh se poprvé vyjádřil také k izraelským operacím z poslední doby, jejichž cílem bylo najít a zničit tunely pod libanonsko-izraelskou hranicí. Podle izraelské armády chtěl Hizballáh tyto tunely použít k přeshraničním útokům. Izrael jich nalezl nejméně šest.

All over Damascus Syrians cheer every time our air defences strike an #Israeli missile. #Syria pic.twitter.com/6aL2Vl3Zz3 — Partisangirl 🇸🇾 (@Partisangirl) 21. ledna 2019

Nasralláh ale v televizním rozhovoru význam izraelské operace banalizoval. Prohlásil, že jeho hnutí by potřebovalo podstatně víc než jen pár tunelů, pokud by se někdy rozhodlo napadnout Izrael. Nasralláh rovněž uvedl, že ho překvapuje, jak dlouho Izraeli trvalo tunely odhalit. Jeden z nich byl prý vyhlouben již před 13 lety. "Je to 13 let staré selhání izraelských tajných služeb," řekl.

Hizballáh založily v roce 1982 íránské revoluční gardy. Z hnutí odporu se pak v Libanonu stala i široce uznávaná politická strana, která zasedá v parlamentu a má i zastoupení ve vládě. Za teroristickou organizaci považují některé země vojenské křídlo Hizballáhu - to vedlo s Izraelem několik konfliktů, poslední v roce 2006.