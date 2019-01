Kdysi ovládal území o rozloze Británie. Teď IS zbyly jen dvě malá města

Města Marashida a Baghuz Fawqani. To je vše, co zbylo z území IS rozkládajícího se napříč Irákem a Sýrií a zahrnujícího významná a početná města Mosul, Aleppo či Rakka. IS byl vyhnán z Iráku i z většiny Sýrie a je v těchto městech, na jihu Sýrie u břehu Eufratu v blízkosti irácká hranice, se nachází jeho zbytky.

Velitelé arabsko-kurdských Syrských demokratických sil (SDF) tvrdí, že dobijí města do konce měsíce. „Jsem přesvědčen, že během příštího měsíce oficiálně oznámíme konec vojenské existence samozvaného chalífátu,“ sdělil v pátek francouzské zpravodajské agentuře AFP Mazlum Kobani, velitel SDF.

Boj však nebude snadný. V městech jsou usazeni především zahraniční bojovníci IS, zakalení válkou a proslulí svým fanatismem. Doposud se nevzdali a jsou ochotni bojovat do hořkého konce.

The Washington Post upozorňuje, že jedním z podstatným důvodů jejich neochoty se vzdát je skutečnost, že na rozdíl od místních bojovníků se nemohou ztratit mezi místním obyvatelstvem. To navíc pomáhá SDF s jejich odhalováním.

Podle Zana Amediho, mluvčího kurdské milice YPG, největší vojenské složky SDF, města ukrývají významné zbývající vrchní postavy IS včetně „známých teroristů“. Nicméně, vůdce IS Abú Bakr Bagdádí prý mezi nimi není. Amedi tvrdí, že by byl „stupidní“ kdyby ve vesnicích zůstal.

Rusové v červnu 2017 oznámili, že vůdce IS byl zabit při náletu u Rakky. Později přiznali, že zprávu ještě prověřují. Podle USA stále žije. Irácký vládní list s odvoláním na šéfa ředitele oddělení tajných služeb ministerstva vnitra v únoru minulého roku přinesl zprávu, že Bagdádí žije, ale je zraněný a nemůže se pohybovat bez pomoci.

Konec IS?

Ačkoliv poražení zbytku IS v syrským vesnicích bude znamením konce geografické nadvlády IS, nebude koncem organizace, přiznávají američtí velitelé. Podle nich je zřejmé, že IS se vrátil ke kořenům a opětovně působí jako pohyblivá, povstalecká skupina, jak tomu bylo kdysi v Iráku předtím, než získal území.

Propagandistická mašinérie IS se zdá též stále fungovat a IS stále dokáže přitáhnout stoupence. O jeho efektivitě a nebezpečnosti svědčí skutečnost, že vůbec nejhorší dosavadní útok na americké vojáky z 17. ledna ve městě Manbídž, který spáchal sebevražedný atentátník IS a který stál život čtyři americké vojáky.

Stalo se tak měsíc poté, co americký prezident Donald Trump oznámil stažení amerických vojsk ze Sýrie s tím, že jejich hlavní úkol – porážka IS- už byl splněn a není třeba, aby se v zemi stále drželi. Podle kritiků včetně prominentních příznivců prezidenta však je takové rozhodnutí unáhlené a americká vojska by měla v oblasti zůstat, dokud nebude jasné, že IS je nadobro zničen.

Otázka stažení amerických vojsk má ještě další rovinu. Jejich přítomnost chrání kurdské síly před údery Turecka, které považuje YPG za teroristickou skupinu. Podle analytiků se stali američtí vojáci ve městě Manbídž cíly útoku proto, že museli nahradit hlídky organizované kurdskými milicemi. Manbídž je totiž pod vedením Turecka, které by jejich přítomnost nesneslo.

Analytici též upozorňují na to, že rozmíšky mezi Turky a Kurdy jen přispějí k tomu, že IS využije situace k opětovnému vzestupu. Američané intenzivně jednají s Turky na vytvoření jistých bezpečnostních zón chránících Kurdy, zatím však nedošlo k žádné dohodě uspokojivé pro obě strany.