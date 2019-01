Země Visegrádu vyrazí v únoru do Izraele. Účast Orbána mnozí předem kritizují

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Izraelský opoziční vůdce Jair Lapid summit kritizuje a vyzval k jeho zrušení, zejména kvůli účasti maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož některé výroky kritici interpretovali jako antisemitské.

Jak napsal list The Times of Israel, příjezd maďarského premiéra nejspíš vyvolá spory. V roce 2017 se například Orbán pochvalně vyjádřil o Miklósovi Hortym, který stál v čele země za 2. světové války, zavedl protižidovská nařízení a kolaboroval s nacisty. Orbánovi se vyčítá i používání údajných antisemitských příměrů v debatě kolem amerického miliardáře maďarského původu George Sorose.

Jedním z nich je Orbánovo tvrzení, že nepřátelé Maďarska "nevěří v práci, ale v peněžní spekulace, nemají vlast, ale mají pocit, že jejich je celý svět". Židé tyto výroky odsoudili, ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu Orbána ocenil za boj proti antisemitismu a poděkoval mu za proizraelský postoj.

Jair Lapid, vůdce opoziční strany Ješ Atid, ihned po oznámení o konání summitu vyzval Netanjahua k jeho zrušení. Orbán podle něj vede antisemitskou kampaň. Polsko pak Lapid kritizoval kvůli kontroverznímu zákonu, který umožňuje trestat slova o polské spoluúčasti na nacistických zločinech vůči Židům. Původně se v zákoně hovořilo dokonce o trestech vězení, to bylo nakonec po vlně nevole zejména ze strany Izraele a USA pozměněno.

Konání summitu Jair Lapid na twitteru označil za "ztrátu veškeré národní hrdosti". Předseda vlády by měl podle něj překonat touhu udělat si dobré fotografie před blížícími se volbami a summit zrušit. Na dotaz, zda by se v případě svého volebního vítězství a zvolení premiérem odmítl se zástupci Maďarska a Polska setkat, mluvčí strany uvedl, že by Lapid "požadoval po premiéru Orbánovi omluvu a po Polsku zrušení ostudného zákona týkajícího se holokaustu". Volby se uskuteční 9. dubna.