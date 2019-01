Rozhodný úder proti zbytku IS? Kurdové váhají, nastala nečekaná komplikace

Koalice SDF, vedená syrskými kurdskými milicemi, se připravuje na rozhodný úder proti zbytku IS. Příslušníci této teroristické organizace jsou se svými rodinami v posledním útočišti poblíž řeky Eufrat. Koalice se ale zatím nerozhodla zahájit útok, protože na místě jsou také ženy a děti.

"Jsou tam tisíce rodin IS. Když to uvážíme, jsou to civilisté. Nemůžeme zaútočit a ohrozit život jakéhokoli dítěte," sdělil mluvčí SDF Mustafá Balí. SDF podle něj odmítla nabídku, že se bojovníci IS vzdají výměnou za záruku bezpečného odchodu.

So, that's what I'm making of the conflicting info and the problems with the exact location of villages in #Marashidah pocket of #IS east of Dayr az-Zawr:



The orange area is what's definitely liberated by #SDF, could be more by now; southern front it's what's under IS at least. pic.twitter.com/qom2RwQ2qN