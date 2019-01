Džihádisté využívají novou zbraň, varuje expertka

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Zcela nová hrozba

Nejde o lehké přežívání, jelikož sociální sítě vůči propagandě IS postupují stále agresivněji, konstatuje odbornice. Poukazuje, že kanály a konverzace IS maže v nevídané míře služba Telegram a podobně postupují i Facebook, Twitter a YouTube, které dříve skupina využívala jako své hlásné trouby.

IS však možná našel řešení, které se nazývá ZeroNet, což by podle expertky mohlo zcela změnit způsob, jakým se dosud s džihádisty na internetu bojovalo. ZeroNet vznikl v roce 2015 a má umožnit obcházet cenzuru na internetu, uvádí Katzová. Vysvětluje, že funguje na bázi peer-to-peer a zatímco většinu stránek na internetu hostí jeden server, ZeroNet je decentralizovaný.

Stránku na ZeroNetu lze vytvářet pomocí síťového softwaru v původním hostícím počítači, ale následně ji hostí samotní návštěvníci ve svých zařízeních a navíc mohou zůstat v anonymitě, pokud se na stránky připojí pomocí sítě Tor, která šifruje signál a ukrývá jeho zdroj, poukazuje analytička. Doplňuje, že hostiteli stránek se tedy postupně automaticky stávají všichni návštěvníci s příslušným softwarem, tudíž takové stránky nelze snadno odstranit pomocí zacílení na jeden zdroj, jako v případě standardních hostingových služeb.

Pokud stránka na ZeroNetu obsahuje ilegální materiál, úřady nemohou kontaktovat konkrétní hostingovou společnost se žádostí o jeho odstranění, uvádí Katzová. Cituje motto ZeroNetu ohledně svých stránek: "Nejsou nikde, protože jsou všude."

Je nasnadě proč IS, který šíří propagandu veškerými dostupnými technologiemi, zaměřuje pozornost na ZeroNet, konstatuje expertka. Podotýká, že na IS napojená hackerská skupina Cyber Caliphate spustila své stránky na ZeroNetu již v září 2016, aby čelila mazání své propagandy na standardních sociálních sítích.

Na ZeroNetu figuruje také stránka Ansar Al-Khilafah (stoupenci chalífátu), která pomáhá sympatizantům IS zůstat na internetu v anonymitě a již v srpnu 2016 vydala instrukce v tomto směru, uvádí odbornice. Připomíná, že jejich autor, pětatřicetiletý Brit Samata Ullah byl předloni zatčen.

Je třeba se přizpůsobit

ZeroNet v minulých letech netvořil výrazný prvek v propagandě IS, jejíž úspěch byl založen na jednoduchosti, přístupu "klikni a podívej se", vysvětluje Katzová. Podotýká, že ZeroNet má své výhody, ale donedávna vyžadoval instalaci speciálního softwaru, což sice není příliš složité, ale i tak jde o narušení toku propagandy.

Situace se nyní mění, jelikož v poslední době se lze na ZeroNet připojit i pomocí proxy serverů bez speciálního programu a uživatelé, včetně stoupenců IS, již mohou otevírat odkazy na ZeroNetu jako běžné internetové linky, uvádí analytička. Dodává, že tento vývoj neušel pozornosti IS, který začal ZeroNet rychle využívat daným způsobem.

V polovině prosince se tak na ZeroNetu objevila tisková agentura IS zvaná Amaq, která zpravidla ohlašuje útoky provedené skupinou, poukazuje expertka. Považuje to za důležitý krok, jelikož umístěním své propagační agentury na ZeroNet vysílá IS, který bojuje s cenzurou svých online poselství, v praxi signál celému internetovému prostoru, aby jej následoval.

"Ačkoliv musíme počkat, jak hluboce a s jakým efektem bude skupina ZeroNet dále používat, je alarmující, jaký potenciál má tato online síť pro proměnu boje s terorismem," varuje analytička. Vysvětluje, že bitvy v internetovém prostoru v posledních letech probíhaly tak, že IS neustále měnil taktiku jak obcházet bezpečnostní opatření sociálních sítí, zatímco úřady a technologické společnosti se snažily tyto změny předvídat, v důsledku čehož by IS v zásadě vydán na milost těm platformám, na které pronikl.

Díky ZeroNetu ale skupina může uhájit alespoň svou internetovou baštu a šířit své poselství, obává se Katzová. Zdůrazňuje, že nejde o jedinou dobře zamýšlenou technologii, kterou IS zneužil - například minulý měsíc začali džihádisté propagovat své účty přes speciální komunikační aplikace využívané úzkými skupinami, jako jsou byznysmeni či hráči videoher.

"Jde o další připomínku, že online propagandistická mašinerie IS zůstává mezi jeho nejpřednějšími zbraněmi," varuje odbornice. Nabádá proto vládní úřady i technologické společnosti ke spolupráci v držení kroku s poslední změnou strategie džihádistů. Neexistuje totiž pomyslné jediné tlačítko, které by tuto hrozbu naráz odstranilo, ale je nutná houževnatost a schopnost přizpůsobit se, uzavírá analytička.