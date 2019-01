Změny klimatu? Hrozí masivní migrace a občanské války, varují vědci

Blízký východ nyní zažívá obrovský generační růst. To samozřejmě vytváří velký nápor na vodní zdroje. Už tak vyprahlá země čelí sílícímu suchu. Navíc v oblasti se nehospodárně využívají vodní zdroje po desetiletí. Společně tyto faktory vytváří výbušnou směs, která může učinit v regionu velkou neplechu, varuje ve svém komentáři pro web Arab News Kerry Boyd Andersonová, poradkyně v oblasti politických rizik.

Podle studie NASA zveřejněné v roce 2016 je nedávné sucho, které započalo v roce 1998 ve východní oblasti Středozemní Levanty (Kypr, Izrael, Jordánsko, Libanon, Palestina, Sýrie a Turecko), je „pravděpodobně tím nejhorším za posledních devět století“. Tyto země zažívají ztrátu povrchových vod a vyčerpání zdrojů vodních toků, což zvláště ohrožuje ty komunity, které jsou na vodě závislé, tj. zemědělské či rybářské obce.

Dochází tak k vyklidňování celých vesnice. Írán, Irák, Sýrie, Jemen či Jordánsko prožívá výraznou migrační vlnu obyvatel odcházejících z rurálních oblastí do těch urbánních, kde ještě existují určité vodní zdroje.

Takovýto typ migrace přirozeně vytváří značné napětí. To může přerůst až v otevřený konflikt a přímo k občanské válce. Podle vědců z australského International Institute for Applied Systems Analysis války vzešlé z Arabského jara, jako občanská válka v Sýrii, vzniky mimo jiné z velké části kvůli této migrace obyvatel venkova do měst kvůli suchu a nedostatku agrárních plodin. Podle vědců nicméně toto hrozí u těch zemí se střední či nízkou mírou demokracie, uvádí server Voice of America.

Zhoršenou životní úroveň obyvatel v důsledku nedostatku vody mohou následně využit i teroristické skupiny. Mnozí Iráčané se přidávali k IS čistě kvůli tomu, že teroristická skupina měla k dispozici potřebné zdroje, poukazuje Andersonová.

Syrský případ taktéž ukazuje, že migrace uvnitř dané země se snadno může proměnit na tu vnější. Z Jemenu lidí odcházejí do bohatých států Perského zálivu nejen kvůli válce, ale i kvůli hrozivým klimatickým podmínkám. Vnitřní migrace země je vzhledem k limitovaným vodním zdrojům nedostatečná.

Stěhování lidí z venkovních oblastí do měst či dalších zemí, která samy se potýkají s vodním nedostatkem, hrozí, že povede k migračnímu cyklu a opravdovému stěhování národů, kdy po vyčerpání nedostatkových zdrojů se přišlé i místní obyvatelstvo bude muset přesunout jinak, kde se tento vzorec bude opakovat. Jordánsko už čelí tomu, že příchod jemenských a syrských uprchlíků výrazně vyčerpává jeho vzácné vodní zdroje.