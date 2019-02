Netanjahu neuspěl s žádostí o odklad obvinění. Zákony platí pro všechny stejně, vzkázal prokurátor

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Mandelblit podle izraelských médií v dopise Netanjahuovým právníkům sdělil, že mu nic nebrání zveřejnit své rozhodnutí před volbami. Vyhovět premiérově žádosti by podle něj bylo porušením "principu rovnosti před zákonem" a zásahem do práva veřejnosti na informace. Rozhodnutí prý bude zveřejněno co nejdříve.

Netanjahu tvrdil, že je třeba vyslechnout další svědky, takže je předčasné, aby prokurátor rozhodoval o vznesení obvinění. Mandelblit ale tvrdí, že hlavní svědky už policie vyslechla.

Policie viní Netanjahua ve třech případech korupce, premiér vinu popírá a označuje vyšetřování za politické pronásledování.

Volby se mají konat 9. dubna a podle izraelských médií je prokurátorovo sdělení pro premiéra špatnou zprávou. Průzkumy sice stále dávají naději na vítězství jeho straně Likud, avšak ukazují také rychlý nárůst přízně veřejnosti někdejšímu náčelníkovi generálního štábu armády Bennymu Gancovi.

Podle obecného pravidla se generální prokuratura má před volbami zdržet příklonu k nějaké politické straně. Mandelblit ve svém zdůvodnění uvedl, že právě tento princip by porušil, kdyby rozhodnutí nechal až po volbách, protože by to znamenalo, že straní premiérovi.