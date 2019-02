Mladá Němka si vzala džihádistu: Vdala jsem se po třech dnech. Teď už ale chci domů

Čtyři roky poté, co odešla z Německa, aby žila na území ovládaném teroristickou skupinou Islámský stát, 19-letá Leonora uprchla z východní Sýrie. Teď říká, že je čas vrátit se domů do Německa. „Byla jsem trochu naivní," přiznala anglicky pro agenturu AFP. Podle novinářů na sobě v době rozhovoru měla oblečené dlouhé vlněné černé šaty a béžový šátek s bílými puntíky.

Bojovníci podporovaní USA svádí boje se zbývajícími militanty z Islámského státu na posledním kousku území ve východní Sýrii poblíž irácké hranice. Kvůli bojům se dalo na útěk tisíc lidí.

Kousek za vesnicí Baghouz, která leží na frontové linii, teď žije Leonora a její dvě malé děti. Patří mezi tisíce mužů, žen a dětí, kteří museli prchnout před boji.

Mladá žena z Německa říká, že poprvé přišla do Sýrie, když jí bylo 15 let – pouhé dva měsíce poté, co konvertovala k islámu. „Po třech dnech jsem se vdala za mého německého manžela," vysvětlovala pro AFP v centru pro vysídlené obyvatele. Leonora říká, že se stala třetí manželkou německého radikála Martina Lemkeho. Ten podle ní do Sýrie odcestoval i se svými prvními dvěma ženami.

Leonora nejprve žila v de facto syrském hlavním městě „chalífátu“, tedy v Rakka, tvrdí ale, že byla jen žena v domácnosti. „Byla jsem doma, vařila jsem, uklízela – dělala takové věci," říká žena, zatímco drží mladší ze svých dvou dětí, které má pouhé dva týdny.

Syrské kurdské úřady drží v detenci táborech pro vysídlené osoby stovky cizinců, kteří údajně bojovali na straně IS, stejně jako tisíce jejich manželek a dětí. Kurdové opakovaně vyzývali západní vlády, aby vzaly zpět své státní příslušníky, ale tyto státy se do toho příliš nehrnou.

Nejprve byl život v Rakka snadný, říká Leonora. To se změnilo, když syrské demokratické síly začaly s podporou amerických koaličních leteckých úderů postupovat proti militantům. Kurdy vedená SDF se zmocnila Rakky v roce 2017, do té doby místní žili několik let dle krutých pravidel IS. Na denním pořádku tu byly veřejné popravy a křižování.

„Když o Rakku přišli, každý týden jsme začali měnit náš dům, protože každý týden ztratili nějaké město," říká. Když zaútočili kurdské SDF, bojovníci IS podle Leonory opustili své rodiny a nechali je, aby se o sebe postaraly samy. „Nechali ženy samotné, bez jídla, nepostarali se o vás," popisuje. „Nepřítel postupoval my jsme seděly samy v prázdném městě se svými dětmi,“ říká.

Nakonec se prý sbalila, vzala své děti a utekla se svým manželem a jeho druhou manželkou na území, které bylo v držení SDF. Státy podporované USA zadržely Lemkeho ve čtvrtek. Leonora tvrdí, že Lemke pracoval většinou jako technik pro IS. „Dělá technické věci, počítačové věci, opravuje počítače, mobilní telefony," popisuje.

Ale závěry vyšetřování zveřejněné v německých médiích vyobrazují Lemkeho, který by nyní měl mít asi 28 let, jako vlivnou postavu mezi zahraničními radikály v Sýrii.

Po čtyřech letech života pod nadvládou dnes téměř zaniklého chalífátu IS Leonora říká, že chce jít domů. „Chci se vrátit do Německa k mé rodině, protože chci zpátky svůj starý život," říká. „Teď vím, že to byla velká, velká chyba."