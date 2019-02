„Raději budu v pekle než s nimi v ráji“. Muslimové konvertují ke křesťanství, důvodem je brutalita IS

„Jestli ISIS reprezentuje Islám, nechci být více muslimem,“ sdělil NBC News 23letý Farad Jasim z Kurdy ovládaného města Kobanî na severovýchodě Sýrie, který konvertoval k protestantskému křesťanství s odkazem. „Jejich Bůh není můj Bůh“.

38letý Omar, který slouží jako administrátor v protestantském kostele, tvrdí, že brutalita a přísnost ISIS vůči „bratrům“ a jejím rodinám je důvodem, proč se přidali k církvi. „ Nikdo není nucen ke konverzi. Naše zbraň je modlitba, šířící se duch lásky, bratrství a tolerance“.

Za vlády IS nebylo vůbec možné ani pomyslet na konverzi ke křesťanství. Teroristická skupina by takového jedince bez milosti okamžitě zabila. Podle Omara ale i před příchodem IS bylo syrským režimem zakázáno, aby člověk konvertoval od islámu ke křesťanství či od křesťanství k islámu.

Podle katolické charity Aid to the Churých in Need jen 4,6% Syřanů jsou křesťané. Podle jejích odhadů okolo 700 000 syrských křesťanů opustilo zemi od jejího počátku v roce 2011. Následkem toho se jejich podíl v syrské populaci snížil na polovinu. Od počátku války Sýrii 22 miliónovou zemi opustilo 5,6 miliónů Syřanů.

Konvertité ke křesťanství se občas setkávají s nepochopením ze strany svých muslimských příbuzných či známých. S Jasimem, který byl ISIS mučen kvůli tomu, že projevil neznalost základů Koránu, jeho rodina přestala komunikovat poté, co konvertoval k křesťanství. Jasim, který pracuje jako mechanik, doufá, že mu odpustí a taktéž konvertují.

47 farmář Firas tvrdí, že nemá nic proti své staré víře a že jeho příbuzní zůstávají konzervativními muslimy. On sám ale nemohl poté, co viděl všechny hrůzy, které ISIS činil, snášet pomyšlení, že by vyznával stejnou víru jako členové teroristické skupiny. „Jestli je nebe uděláno pro ISIS a jejich víru, zvolil bych si pro sebe raději peklo než abych byl s nimi zase na tom samém místě, i kdyby to byl ráj,“ říká rozhodně.

Ačkoliv americký prezident Donald Trumpa a ruský prezident Vladimír Putin mají v Sýrii odlišné zájmy, oba za svůj cíl uvádí ochranu syrských křesťanů. Trumpovo rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie je jimi vnímáno jako vzdání se tohoto závazku.

Podle stanice konzervativní křesťanské stanice CBN News se syrští křesťané ze severu Sýrie obávají toho, že díru po USA vyplní Turecko. Mnozí křesťané, kteří dnes Kobanî, sem uprchli z jiného převážně kurdského města Afrín, které bylo dobyto Tureckem a jím podporovanými jednotkami Svobodné syrské armády (FSA). Tito uprchlíci osočují FSA, že je plná islamistů a bojí se, že za podpory Turecka spáchá genocidu.

Syrská národní rada Sýrie, Americká syrská unie a Evropská syrská unie tvořené katolickými a pravoslavnými křesťany vydaly společné prohlášení vyzývající prezidenta Trumpa, aby opustil od svého rozhodnutí. Podobně se vyjadřuje řada prominentních postav a organizací hlásících se k evangelickému křesťanství, odkud se rekrutuje jádro Trumpova voličstva.