Papež v Emirátech sloužil mši pod širým nebem, dorazily i tisíce muslimů

Mši ze stadionu v Abú Zabí vysílala místní televize v přímém přenosu. Na 50.000 lidí se jí účastnilo přímo na stadionu, dalších více než sto tisíc lidí ji sledovalo za branami stadionu na velkoplošné obrazovce.

Během mše zazněla řada jazyků, kromě angličtiny, arabštiny a italštiny to byla také francouzština, korejština či tagalština, kterou se hovoří na Filipínách. Právě lidé z Filipín a Indie tvoří velkou část z téměř milionu katolíků, kteří žijí a pracují ve Spojených arabských emirátech.

"Zcela jistě pro vás není jednoduché žít daleko od domova, chybí vám přízeň vašich milovaných a možná i cítíte nejistotu ohledně budoucnosti. Ale Bůh je věrný a svůj lid neopouští," povzbudil papež místní katolíky během mše.

Na rozdíl od jiných islámských států regionu mohou v SAE křesťané svou víru volně praktikovat. I v této devítimilionové zemi je ale nelegální snažit se získávat nové věřící k jinému náboženství než k islámu či vzdát se islámu a přejít na jinou víru, což se trestá i smrtí.

