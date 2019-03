V Turecku udeřilo zemětřesení o síle 5,7 stupně. Bylo znát i v letoviscích

Epicentrum se nacházelo nedaleko města Acipayam v provincii Denizli, otřesy vycházely z hloubky deseti až jedenácti kilometrů. Poté oblast postihlo několik následných otřesů, z nichž dva měly podle EMSC sílu přes čtyři stupně.

Dnešní zemětřesení je hodnoceno jako střední, které ale může způsobit velké škody špatně postaveným budovám. Otřesy byly cítit nejen v provincii Denizli, ale i v přímořských provinciích Izmir či Antalya.

Acipayamský starosta Hulusi Şevkan v rozhovoru s televizí NTV řekl, že zemětřesení si ve městě nevyžádalo žádné mrtvé a ani zraněné. "Máme jen zprávy o několika poškozených dřevěných domech," dodal.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.8 in Western Turkey 42 min ago pic.twitter.com/fWIE6MEMRj