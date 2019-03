Česká pašeračka Tereza H. si po roce vyslechla verdikt. U soudu se zhroutila

Svobodní navrhují dobrovolné koncesionářské poplatky. Jak by Česká televize fungovala?

Česká pašeračka Tereza H. v Pákistánu dostala 8 let a 8 měsíců

Češku zadrželi na letišti v Láhauru 10. ledna 2018 s devíti kilogramy heroinu v kufru. Soudce Šahzád Raza ženě v úterý po závěrečných řečech státního zástupce i obhájce slíbil, že dnes konečně vynese verdikt, na který se čekalo více než rok.

Tereza věřila, že se už brzy dostane domů, jenže soudce jí vyrazil dech. Mladou ženu obviněnou z pašování 9 kilogramů heroinu poslal na 8 let a 8 měsíců za mříže. Kromě vězení musí Tereza zaplatit také pokutu ve výši zhruba 18 tisíc korun, uvedl Blesk.

Přímo u soudu Terezu podporovali zástupci českého konzulátu. Dívka se po vynesení rozsudku se rozplakala a úplně zhroutila. Česká republika nemá s Pákistánem smlouvu o vydávání odsouzenců, takže si svůj trest bude muset s největší pravděpodobností odsedět v Pákistánu daleko od svých přátel a rodiny.

Před několika dny soud na Bermudách poslal na 30 let do vězení 49letého Čecha, který se na ostrovy pokusil propašovat necelé tři kilogramy heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba deset milionů dolarů, tedy asi 227 milionů Kč.