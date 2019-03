Detaily z rozsudku v kauze pašeračky Terezy: Proč soudce poslal Češku do vězení?

Podle serveru Ary News má verdikt v případě Terezy Hluškové celkem 34 stran. Soudce v něm podrobně rozebírá, proč se rozhodl mladou Češku poslat za pašování 8,5 kilogramů heroinu do vězení na osm let a osm měsíců a k pokutě ve výši 113 tisíc pákistánských rupií (asi 18.200 Kč).

Podle soudce Šahzáda Razy obžalovaná Češka nepředložila žádný důkaz o své nevině, zatímco celníci proti Tereze Hluškové postavili devět svědků. „Obžalovaná přišla do Pákistánu za účelem studia a modelingu, ale nepředložila žádné solidní důkazy o tom, na co se chtěla v zemi zaměřit. Soudnímu dvoru nebyly předloženy žádné záznamy, přestože ve vězení napsala dvě knihy," cituje server z rozsudku.

Terezin právní zástupce postavil obhajobu na tom, že kufr s drogami nepatřil jeho klientce. „Ale nikdo neřekl, kde tedy bylo její skutečné zavazadlo,“ argumentoval soudce, proč tomuto tvrzení neuvěřil.

„Hlušková byla 10. ledna 2018 vzata do vazby poté, co se pokusila propašovat heroin z Lahauru do Abú Dhabí díky tříměsíčnímu rodinnému vízum do Pákistánu. Jednadvacetiletá profesionální modelka z České republiky byla zatčena na mezinárodním letišti Allama Iqbal,“ připomíná deník.

Sama Tereza Hlušková se po vynesení verdiktu u soudu rozplakala a ptala se, co vlastně udělala. „Proti rozsudku je možné podat odvolání k Vrchnímu soudu v Láhauru,“ uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí českého ministerstva zahraničních Robert Řehák. To Tereza skutečně udělala.

Není ovšem jasné, kdo ji bude zastupovat. Její dosavadní obhájce Asghar Dogar totiž po prohraném soudu naznačil, že chce nejprve peníze. „Odvolání podám, až mi Tereza zaplatí. Jestli bude mít o mé služby dál zájem,“ nechal se podle pákistánských médií slyšet právník, který si díky mediálně ostře sledovanému případu udělal pořádnou reklamu. I z toho důvodu dal původně Tereze padesátiprocentní slevu na své služby.