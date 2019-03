Na řece Tigris se potopil trajekt. 96 mrtvých, ženy a děti marně bojovaly o život

Alván požádal kurdskou regionální vládu, aby dala k dispozici zdravotnická zařízení na severu Iráku pro zraněné.

Trajekt se potopil poblíž města Mosul. Většina obětí jsou ženy a děti, které neuměly plavat. Ministerstvo zdravotnictví iráckého autonomního Kurdistánu na místo neštěstí poslalo sanitky, večer tam pak dorazil premiér Ádil Abdal Mahdí a vyhlásil třídenní smutek. Americké zastupitelství v Iráku kondolovalo rodinám a přátelům mrtvých.

#BREAKING : #IRAQ : A Ferry Sinked In The #Tigris River In #Iraq Near An Amusement Park During Nowroz Celebrations Killed 66 People, 28 Missing And 61 Rescued. pic.twitter.com/OaFNdVbejq