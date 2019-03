Trump zažehl novou krizi? Výrok o Golanech popudil Írán,Turecko i Rusko

Svět ale tuto anexi neuznává a Golany jsou v mezinárodních dokumentech označovány jako okupované území.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že prozatím je Trumpův názor pouze výzvou a Moskva doufá, že u toho zůstane. Podle Peskova může ale podobné prohlášení "významným způsobem destabilizovat napjatou situaci na Blízkém východě".

There are about 1,000 UN Peacekeepers in the Golan region, mostly Irish, Indiana and Nepalese. What would happen to them? https://t.co/mqpmhBQNYh