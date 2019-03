IS rozsévá smrt i po porážce. Baghúz je prošpikován minami, doplatil na to řidič

V roce 2014 se bojovníkům IS podařilo získat kontrolu nad téměř polovinou Sýrie a téměř třetinou Iráku. O tři roky později přišli skoro o všechno území, včetně hlavních metropolí - iráckého Mosulu a syrské Rakky. Baghúz představoval poslední územní baštu IS v Sýrii. V Iráku byla skupina oficiálně poražena v roce 2017, i nadále mohou nicméně bojovníci IS podle analytiků představovat hrozbu.

Podle mluvčího SDF radikálové v Baghúzu za sebou zanechali mnoho různých výbušných zařízení včetně sebevražedných pásů a min, které nyní bojovníci SDF likvidují.

V sobotu výbušnina ukrytá v domě v Baghúzu zabila syrského řidiče, který pracoval s novináři ze stanice NBC. Budovu SDF používala jako velitelské středisko a zároveň tu měli tiskové centrum novináři, kteří o situaci v Baghúzu informovali. Ředitel NBC Noah Oppenheim uvedl, že novináři NBC zraněni nebyli, a vyjádřil soustrast rodině a blízkým syrského řidiče.

V uplynulých týdnech Baghúz opustily tisíce lidí včetně bojovníků IS a jejich rodin;přepraveni byli do záchytných centrech v jiných částech východní Sýrie. Bojovníci IS zároveň drželi rukojmí. Co se s nimi stalo, však podle Reuters není jasné.

Neznámý počet bojovníků IS a jejich stoupenců se v Sýrii stále ukrývá a páchá útoky v oblastech, které byly osvobozeny před několika měsíci, v některých případech i roky. Není známo ani zda je stále naživu vůdce skupiny abú Bakr Bagdádí.

"Toto je historický moment, ale nemůžeme být zcela klidní," uvedl na twitteru generálmajor Christopher Ghika z mezinárodní koalice proti IS, kterou vedou Spojené státy. Doplnil, že IS i bez kontroly nad územím bude nadále představovat hrozbu pro obyvatele Iráku a Sýrie a širší svět.

This is an historic moment, but we cannot be complacent. Even without territory, Daesh will continue to pose a threat to the people of Iraq and Syria, as well as to the wider world. The @coalition must remain firm in its determination to counter Daesh. https://t.co/pETKXsIES7