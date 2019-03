Po neštěstí na řece Tigris padají hlavy, parlament odvolal guvernéra i s náměstky

Přetížený trajekt se potopil ve čtvrtek, když převážel přes řeku Tigris, vzedmutou po deštích, na ostrov účastníky oslav v tamním zábavním parku. Utopily se hlavně ženy a děti, které neuměly plavat. Premiér Ádil Abdal Mahdí vyhlásil třídenní smutek.

