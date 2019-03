Raketa zasáhla obytný dům u Tel Avivu, zraněno bylo sedm lidí + VIDEO

Vesnice Mišmeret, v níž se časně ráno rozezněly sirény varující před raketovým útokem, leží na Šaronské planině severně od Tel Avivu a asi sto kilometrů od severní hranice Pásma Gazy. To ovládá radikální hnutí Hamás, které vede ozbrojený konflikt s Izraelem.

🔴🎥 FOOTAGE FROM THE SCENE where a rocket fired from #Gaza this morning hit a residential building in central Israel, north of Tel aviv. Several Israelis were injured.



🎥Dan Asulin pic.twitter.com/OCkXps9jOe