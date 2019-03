Odveta za raketový útok: Izrael poslal k Pásmu Gazy pěchotu, zmobilizuje záložníky

"Politici bez váhání nařídí operaci v Gaze, i kdyby to bylo za cenu odkladu voleb," řekl Dichter, který v minulosti velel kontrarozvědce.

Předčasné volby jsou v Izraeli naplánovány na 9. dubna. K raketovému útoku se sice ještě žádná skupina nepřihlásila, ale izraelská armáda jej přičítá radikálnímu Hamásu, který Pásmu Gazy vládne.

We can confirm that #Hamas is responsible for firing a homemade rocket. It flew a distance of 75 miles across Israel and then destroyed this home: pic.twitter.com/nXytl8hcfl