Írán devastují záplavy nebývalých rozměrů. Počet mrtvých roste

Podle DPA jsou nejvíc postiženy provincie Golestán, Mázandarán na severu země, Fárs na jihu a Chúzestán a Chorramábád, hlavní město provincie Lúrestán, na jihozápadě. V severních provinciích přišli o život nejméně dva lidé, na jihu a jihozápadě nejméně 15. Velká voda sužuje mimo jiné hlavní město provincie Fárs Šíráz. Jenom odtud některé zdroje hlásí 17 mrtvých.

V celém Íránu dál prší a meteorologové vydali varování před povodněmi v dalších provinciích. V příštích 72 hodinách by záplavami mohlo být postiženo 12 provincií.

Flash flood triggered by heavy precipitation in Northern #Iran, south of #CaspianSea, has affected the provinces of Golestan and Mazandaran. At least 10 villages are drowned. pic.twitter.com/d9mslXzkc4