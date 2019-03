Má Zeman pravdu? Peníze IS jsou v Turecku, tvrdí vysoce postavený důstojník

Když byl IS na vrcholu své moci, vydělával na prodeji ropy a získáváním daní od porobeného obyvatelstva více jak 1 milión dolarů denně. V důsledku toho se jednalo o nejbohatší teroristickou skupinu vůbec.

IS nicméně mnohé tyto peníze dával do nákladné správy svého rozsáhlého „státu“. Paradoxně tak pro něj ztráta území může být finančně výhodná. IS, který se po vzoru Al-Káidy transformuje jak na mobilní povstaleckou skupinu, tak na široce rozkročenou mafiánskou chobotnici, si nyní nemusí dělat starosti se získáváním vody či elektřiny pro civilisty, zemědělstvím, správou nemocnic a podobnými úkony související se správou území a může se naplno věnovat svým zločinným aktivitám.

Ačkoliv IS už nemá vládu nad jednotlivými ropnými poli, stále kontroluje některé distribuční sítě. Chová se též jako italská mafie a zásobuje klienty drogami. Z dokumentů získaných z razií v iráckém městě Erbil vyplívá, že IS hojně investuje do legálních podniků. IS skupuje všechno od nemovitostí až k prodejnám automobilů. Přes tyto podniky samozřejmě může lehce prát špinavé peníze získané z více nelegálních aktivit.

Mafiánské praktiky IS se projevují i získávání výpalného a únosech movitých lidí. Během své nadvlády nad milióny lidí IS získal o nich mnohé cenné údaje, jako jejich místo pobytu a finanční kondice. Pro IS je poměrně snadné kontaktovat danou osobu s tím, že pokud nezaplatí výpalné, něco se stane buď jí nebo jejím blízkým. Z dokumentů citovaných listem Sunday Times vyplývá, že IS např. skupuje taxíky, které používá k unášení lidí.

Masivní konstrukční práce na obnovu země pro IS též představují příležitost. Odtajněné dokumenty odhalují, že iráčtí, kurdští a turečtí politici v roce 2009 uzavírali s Al-Káidou dohody ohledně rekonstrukce zničeného Iráku. Tyto korupční dohody mohou nastav v případě současné rekonstrukce severního Iráku.

Vazby Turecka a IS

Turecko je dlouhodobě podezíráno z skrytých jednání s IS. The Atlantic zmiňuje výše postaveného iráckého bezpečnostního důstojníka, podle něhož převážná část aktivit IS byla převedena do Turecka. Některé z nich mají být drženy tureckými jednotlivci, zatímco další část byla investována do zlata.

Podle kritiků mělo Turecko až do roku 2015 umožňovat bojovníkům IS hladký přechod přes turecké hranice do Sýrie. Turečtí obchodníci měli též od IS kupovat pašovanou ropu. Ruský prezident Vladimir Putin v roce 2015 na konferenci G20 ukázal satelitní snímky, které měly ukazovat na kolony cisternových vozů mířících do Sýrie. O nelegálním obchodu IS s ropou, na kterém se mělo podílet Turecko, mluvil i americký ministr zahraničí John Kerry, podle něhož takto IS financuje své aktivity.

Turecko svoji údajnou účast na obchodu s IS odmítá. Obvinilo Moskvu, že naopak její spojenec a chráněnec, syrský prezident Bašár Al-Asad, kupoval od IS ropu. Podle úředníků amerického ministerstva financí IS předává ropu jak Turkům, tak syrskému režimu, uvedla v roce 2015 agentura Reuters. Ropu měly kupovat i syrská opoziční skupiny bojující proti IS.

Podle Abu Mansoura al Maghrebiho, který měl údajně sloužit jako „ambasador IS pro Turecko“, šla většina prodeje ropy do Turecka, mnohem menší část Asadově režimu. V rozhovoru s výzkumníky think-tanku International Center for the Study of Violent Extremism tvrdí, že Turecko ve skrytu jednalo s IS ohledně kontroly nad severní Sýrií. IS používalo proti kurdským silám. Jednání byla tajná, protože byla v rozporu s jeho povinnostmi člena NATO, říká Maghrebi. Jeho tvrzení však nelze nezávisle ověřit.

Téma skrytých vazeb Turecka a IS minulý týden nadnesl český prezident Miloš Zeman. Během debaty s občany ve Vintířově na Sokolovsku označil Turecko za faktického spojence Islámského státu. Turecko jeho slova odmítla jako směs “lží a urážek.