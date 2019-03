Kuvajťany Česko láká. Nelíbí se jim ale, jak se tu píše u lázeňských hostech z arabských států

Kuvajtský velvyslanec zaznamenal stížnosti, které se v minulosti objevily v souvislosti s pobytem arabských i kuvajtských hostů v českých lázních. Například obyvatelé lázní Teplice uváděli, že návštěvníci z arabských států narušují svými pikniky venku noční klid či nechávají v parcích odpadky. V nedávné době ale stížnosti utichly.

„Často to nebyla pravda, co se objevilo v médiích. Navíc jeden případ neznamená, že šlo o celkový problém,“ uvedl kuvajtský velvyslanec v reakci na stížnosti. Kuvajtští návštěvníci podle něj vždy respektovali zákony, které v ČR platí. „Jestliže se lidé scházejí v parku, je to náš zvyk, možná si nevybrali nejvhodnější místo, ale nebyl v tom špatný úmysl, nic proti České republice ani jejím občanům,“ dodal. S českými úřady již na toto téma diskutoval a chtěl znát všechny podrobnosti, aby se podobné nedorozumění neopakovalo.

„Česká republika je srdcem Evropy a pro naše občany atraktivní destinace. Kuvajťané sem chtějí jezdit,“ uvedl velvyslanec. „Žádný kuvajtský občan není imigrant, jezdí sem jen kvůli léčbě a dovolené. A za své pobyty platí nemalé peníze, což rovněž pomáhá české ekonomice,“ dodal. Zároveň uvedl, že zaznamenal i několik stížností na to, jak bylo s pacienty z Blízkého východu v lázních zacházeno.

Tyto problémy již řešil i s českým ministrem zdravotnictví. „Sdělil jsem mu naše výhrady. Pokud hosté nebudou spokojeni, budou jezdit jinam, mají na výběr,“ řekl. Konkrétně zmínil úroveň ubytování, jídla i celkového servisu. „Česko je známé svými lázněmi a léčbou, ale je potřeba zlepšit podmínky, ve kterých tam pacienti žijí, pan ministr slíbil, že to bude řešit,“ prohlásil ambasador. „Brzy budou léto a kuvajtští pacienti opět přijedou. A chtěli by, aby to bylo lepší než dříve,“ dodal.

Druhou významnou překážkou je nemožnost prodloužit si pobyt v lázních a zůstat déle než 90 dní. „V Británii, Německu, Švýcarsku, Francii či Belgii je to jinak. Objevilo se i několik případů, kdy tam kuvajtský občan zůstal i dva roky a stačila k tomu jen zpráva od lékaře, neexistovala žádná další administrativa, cizinecká policie,“ poznamenal kuvajtský velvyslanec. „Věříme ale, že tento problém bude vyřešen. I ministr zdravotnictví to slíbil,“ uzavřel.

České ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že ministr s velvyslancem probírali mimo jiné právě téma českých lázní, které Kuvajťané navštěvují již mnoho let. "V tomto ohledu byla předmětem diskuse vízová otázka, která však spadá do gesce ministerstva vnitra, se kterým je třeba ji prodiskutovat," sdělila ČTK mluvčí Gabriela Štěpanyová. "Pacienti dle velvyslance mají také výhrady k rozvržení některých procedur a kvalitě služeb.

Ministr Adam Vojtěch konstatoval, že lázeňská zařízení jsou většinou soukromá a nespadají do přímé působnosti ministerstva," dodala. V případě, že ale velvyslanec zašle ministerstvu poznatky z procedur v konkrétních zařízeních, je ministerstvo podle mluvčí připraveno je zprostředkovat Svazu léčebných lázní.